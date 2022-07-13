Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк взяла небольшой отпуск и отправилась за границу. В частности, девушка поехала со своими любимыми подругами в Словакию. Несколькими кадрами она уже успела поделится на своей странице в Инстаграм-Сториз.

Кристина Горняк сделала снимок в лифте напротив большого зеркала. Рядом с ней стояли ее подруги, которые составили Кристине компанию в недельном отпуске.

Для прогулки по Братиславе в Словакии она выбрала удобный повседневный наряд: серые джинсы, желтый удлиненный жакет и коричневая рубашка с крупными пуговицами. Ее волосы были распущены, а на лице едва заметный макияж.

На втором кадре Кристина Горняк показала центр города со множеством новых высоток. Дождливая погода не позволила долго наслаждаться прогулкой, потому девушки отправились в местное кафе.

"В Братиславе я впервые. Пока ничего не понимаю, потом поделюсь впечатлениями. Поужинали и пошли спать, обещаю рассказать все завтра", - сообщила жена Владимира Остапчука.

Напомним, что жена Остапчука очаровала женственным образом в платье бельевого стиля.

Как сообщала Politeka, Остапчук с женой показали свой дом-мечту, как он выглядит.

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