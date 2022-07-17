Владимир Остапчук приехал в загородный дом к своей теще и показал, как проводит время

Как сообщает Politeka.net, известный телеведущий Владимир Остапчук решил навестить свою тещу, пока его любимая супруга Кристина Горняк отдыхает с подругами за границей.

Кадрами визита шоумен поделился со своими поклонниками в Инстаграм в разделе сториз.

«Необходимо в это тяжелое время быть рядом с родными», - сообщил он.

Остапчук в своей излюбленной шутливой манере показал, чем занимается в загородном домике у тещи.

На одном из кадров Владимир косит траву во дворе при помощи газонокосилки.

«Ужин нужно заслужить», - говорится в подписи.

На другом снимке - собирает малину в саду.

А после показал, чем мама Кристины Горняк его угощает. Она приготовила сладкие пончики.

«Немного тещиной классики», - объяснил Остапчук.

Напомним, жена Остапчука в ярком наряде устроила отдых вдали от мужа: кто составил ей компанию, фото

Также Politeka сообщала, что ведущий "Маски" Остапчук показал, что они с женой делают во время тревог

А еще Politeka писала, что ведущий "Маски" Остапчук показал, как развлекает молодую жену