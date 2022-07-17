Как сообщает Politeka.net, известный телеведущий Владимир Остапчук решил навестить свою тещу, пока его любимая супруга Кристина Горняк отдыхает с подругами за границей.
Кадрами визита шоумен поделился со своими поклонниками в Инстаграм в разделе сториз.
«Необходимо в это тяжелое время быть рядом с родными», - сообщил он.
Остапчук в своей излюбленной шутливой манере показал, чем занимается в загородном домике у тещи.
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На одном из кадров Владимир косит траву во дворе при помощи газонокосилки.
«Ужин нужно заслужить», - говорится в подписи.
На другом снимке - собирает малину в саду.
А после показал, чем мама Кристины Горняк его угощает. Она приготовила сладкие пончики.
«Немного тещиной классики», - объяснил Остапчук.
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