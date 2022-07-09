Популярный украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук, который был ведущим грандиозного шоу "Маска", часто делится с поклонниками яркими и веселыми публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложил забавное видео с молодой женой Кристиной Горняк.

В ролике, который Владимир и Кристина снимали прямо на улице среди высоток, он решил научить возлюбленную рэперскому приему – специфической походке. Так, в видео Остапчук сначала показывает жене пример и забавно прохаживается по брусчатке. Затем Кристина пробует за ним повторить, но у нее выходит это очень смешно. Судя по кадрам, парочка весело проводит время.

В подписи к публикации Владимир написал: "Рубрика "я учу Кристину". С хорошим настроением к победе". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать забавное видео парочки: "Кристине, наверняка, миллион раз уже сказали, что она похожа на Анджелину Джоли?", "Кристина немного сломанный рэпер", "Христя – это не репер из Америки, а алкоголик Гриша из Жмеринки", "Христе будто нехорошо", "Ну почему это так смешно", "Кристина выпила лишнего – так это шествие можно назвать?!", "Будто травму получила и хромает", "Какие же вы классные", "Это шедевр, вы бесподобны".

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