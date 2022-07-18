Як пише Politeka.net , Катя Павленко - успішна українська співачка та солістка гурту Go_A. Зірка уславилася завдяки виступу на Євробаченні, де їй вдалося посісти п'яте місце, а серед глядачів друге. Виступ колективу переглянули десятки мільйонів людей на платформі Ютуб. Не забуває Павленко і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.
А цього разу Катя поділилася фото, де була у зеленій сукні. Зірка сиділа на камені на тлі моря, вражаючи виглядом.
"Час бути жінкою", - написала Катя, наголосивши, що вона зараз в Італії.
Фани поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Чекаю, коли хтось зробить з цього постер "Подорож на Сицилію", "Прекрасна і неймовірна", "Вау просто неймовірно", "Оу, не впізнала навіть", "Але як ти можеш бути такою красивою", "Блін, навіщо я поїхав на Сардинію?
Нагадаємо, солістка Go-A Павленко вразила виглядом в Італії .
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