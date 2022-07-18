Как пишет Politeka.net, Катя Павленко - успешная украинская певица и солистка группы Go_A. Звезда прославилась благодаря выступлению на Евровидении, где ей удалось занять пятое место, а среди зрителей второе. Выступление коллектива посмотрели десятки миллионов человек на платформе Ютуб. Не забывает Павленко и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Катя поделилась фото, где была в зеленом платье. Звезда сидела на камне на фоне моря, впечатляя видом.

"Время быть женщиной", - написала Катя, отметив, что она сейчас в Италии.

Фаны поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Жду, когда кто-нибудь сделает из этого постер "Путешествие на Сицилию", "Прекрасная и невероятная", "Вау просто невероятно", "Оу, не узнала даже", "Но как ты можешь быть такой красивой", "Блин, зачем я поехал на Сардинию".

Напомним, солистка Go-A Павленко впечатлила видом в Италии

А еще Politeka сообщала, что беда случилась с солисткой Go-A Павленко, звезда обратилась за помощью

Также Politeka писала, что солистка Go-A Павленко рассказала, что чувствует, когда надевает вышиванку