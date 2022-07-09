Как пишет Politeka.net, Катя Павленко - успешная украинская певица и солистка группы Go-A. Звезда прославилась благодаря Евровидению, где заняла второе место по зрительскому голосованию. Не забывает артистка и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз показала образ посреди поля.

На фото Катя позировала в желтой ветровке с капюшоном, позируя на фоне шатра.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Невероятная", "Куда украинку не пусти, повсюду подсолнухи найдет", "Но как хороша наша Катя, всегда слишком красива. Ты лучшая", "Это фото такое классное, оно могло бы стать отличной обложкой альбома", "Проросшее семя", "Отличное фото. Сделайте хорошую обложку альбома", "Камуфляж отличный".

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