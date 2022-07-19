Так, як пише Politeka.net, українці коментують куменде фото, яке опублікував радник керівника Офісу президента Олексій Арестовичю

«Хтось сфотографував, поки я просто вийшов за хлібом», - підписав фото Арестович, на якому зображено ящерку з червоно-синім окрасом шиї та брюшка.

«Це зазіхання на приватне життя!» - пошуткував хтось у коментах, на що Арестович відповів: «Хіба це життя».

Додамо, що раніше Арестович повідомив про взаємозв’язок між «зрадою» та успіхами ЗСУ на фронті.

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«Справа в тому, що коли ми маємо успіхи на фронті, російські інформаційні структури починають атакувати пересічних громадян України, вкидаючи тотальну зраду. Знають, на що тиснути. Вже 5 місяців успішно працює ця зв'язка. Минулої доби у нас 5 великих успіхів на фронті. І відразу почалося: продали зброю, Єрмак зрадник, Резніков теж, кинули гинути солдатів, погрози масованого ракетного удару тощо. Тому знайте, якщо багато Зради в мережі, то ми добре поцілили», - пояснив Арестович.

Арестович

Нагадаємо, що Арестович також розповідав, як Кремль намагається «розлюднити» українців.

Також Арестович припустив, що окупанти подумки вже здали Херсон.

Крім того Politeka.net писала, що Євген Кошовий з "Квартал 95" висміяв Арестовича.