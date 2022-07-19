Так, как пишет Politeka.net, украинцы комментируют куменде фото, опубликованное советником руководителя Офиса президента Алексеем Арестовичем.

«Кто-то сфотографировал, пока я просто вышел за хлебом», - подписал фото Арестович, на котором изображена ящерица с красно-синим окрасом шеи и брюшка.

«Это посягательство на частную жизнь!» - пошутил кто-то в комментариях, на что Арестович ответил: "Разве это жизнь".

Добавим, что ранее Арестович сообщил о взаимосвязи между "зрадой" и успехами ВСУ на фронте.

«Дело в том, что когда мы имеем успехи на фронте, российские информационные структуры начинают атаковать рядовых граждан Украины, вбрасывая тотальное предательство. Знают, на что давить. Уже 5 месяцев удачно работает эта связка. За прошедшие сутки у нас 5 больших успехов на фронте. И сразу началось: продали оружие, Ермак предатель, Резников тоже, бросили гибнуть солдат, угрозы массированного ракетного удара и т.д. Поэтому знайте, если много зрады в сети, мы хорошо попали», - пояснил Арестович.

Напомним, что Арестович также рассказывал, как Кремль пытается «расчеловечить» украинцев.

Также Арестович предположил, что оккупанты мысленно уже сдали Херсон.

Кроме того Politeka.net писала, что Евгений Кошевой из "Квартал 95" высмеял Арестовича.