Як повідомляє Politeka.net , відомий телеведучий Володимир Остапчук після повномасштабного вторгнення росії в Україну намагається більше займатися благодійністю.

На своїй сторінці в Інстаграм шоумен розмістив кадри з міста Ірпінь Київської області, яке у березні місяці перебував в окупації російських військ.

Зокрема Остапчук показав місцевий Будинок культури, де знімали українську комедію "Кохання та блогери". Це було минулого року.

Зараз будівля дуже зруйнована.

«Наша комедія «Кохання та блогери» не про війну, але війна увірвалася навіть у кадр. На першому відео одна із головних сцен, знятих у жовтні 2021 року. Друге фото – той самий зруйнований БК в Ірпені. Саме тому ми вирішили, що український продукт має працювати виключно на благодійність. У Польщі пройшов повноцінний прокат комедії в мережі @kino_helios_official, кошти з якого і кінотеатри, і ми відправили на гуманітарну допомогу фонду @polskaakcjahumanitarna Тому що ми українці, як інакше », - написав Володимир.

Користувачі мережі з нетерпінням чекають, коли на комедію можна буде подивитися в Україні.

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