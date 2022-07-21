Як повідомляє Politeka.net , відомий телеведучий Володимир Остапчук після повномасштабного вторгнення росії в Україну намагається більше займатися благодійністю.
На своїй сторінці в Інстаграм шоумен розмістив кадри з міста Ірпінь Київської області, яке у березні місяці перебував в окупації російських військ.
Зокрема Остапчук показав місцевий Будинок культури, де знімали українську комедію "Кохання та блогери". Це було минулого року.
Зараз будівля дуже зруйнована.
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«Наша комедія «Кохання та блогери» не про війну, але війна увірвалася навіть у кадр. На першому відео одна із головних сцен, знятих у жовтні 2021 року. Друге фото – той самий зруйнований БК в Ірпені. Саме тому ми вирішили, що український продукт має працювати виключно на благодійність. У Польщі пройшов повноцінний прокат комедії в мережі @kino_helios_official, кошти з якого і кінотеатри, і ми відправили на гуманітарну допомогу фонду @polskaakcjahumanitarna Тому що ми українці, як інакше », - написав Володимир.
Користувачі мережі з нетерпінням чекають, коли на комедію можна буде подивитися в Україні.
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