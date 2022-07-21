Как сообщает Politeka.net, известный телеведущий Владимир Остапчук после полномасштабного вторжения россии в Украину старается больше заниматься благотворительностью.

На своей странице в Инстаграм шоумен разместил кадры из города Ирпень Киевской области, который в марте месяце находился в оккупации российских войск.

В частности, Остапчук показал местный Дом культуры, где снимали украинскую комедию "Любовь и блоггеры". Это было в прошлом году.

Сейчас здание очень сильно разрушено.

«Наша комедия «Любовь и блоггеры» не о войне, но война ворвалась даже в кадр. На первом видео одна из главных сцен, снятых в октябре 2021 года. Второе фото – тот самый разрушенный БК в Ирпене. Именно поэтому мы решили, что украинский продукт должен работать исключительно на благотворительность. В Польше прошел полноценный прокат комедии в сети @kino_helios_official средства из которого и кинотеатры, и мы отправили на гуманитарную помощь фонду @polskaakcjahumanitarna Потому что мы украинцы, как иначе», - написал Владимир.

Пользователи сети с нетерпением ждут, когда комедию можно будет посмотреть в Украине.

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