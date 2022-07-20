Як пише Politeka.net, радісною новиною Тетяна Решетняк поділилася на особистій сторінці в Інстаграм.
Так, пронизлива пісня одержала назву «Гори». Кліп вже доступний на відеохостингу
У кадрі виконавиця з'явилася у білій короткій сорочці та босоніж. Співачка стоїть посеред лісу у Карпатах.
У новій композиції співачка звертається до глибин українського національного коду, що полягає у любові до навколишньої природи. Tayanna вважає, що ця любов генетично закладена, є у кожного з нас – і це почуття здатне лікувати страшні психологічні травми, дарувати наснагу. Таким чином співачка одночасно передає весь біль українського народу зараз, у якого під час жахливої реальності війни загарбники намагаються відібрати щось святе. У той же час "Гори" сповнені оптимістичними передчуттями та заспокійливими інтонаціями.
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Як відомо, Тетяна була одружена з саунд-продюсером компанії Black Star Inc Єгором Глібом, який на вісім років молодший за Решетняк. У 2013 році співачка подарувала чоловікові сина Даніеля, а незабаром подружжя розійшлося. Причиною розлучення, за словами артистки, стали часті зради Єгора.
Пізніше чоловік виїхав до Москви, де закрутив бурхливий роман із іншою українською співачкою, Ані Лорак.
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Крім того, обірвалося життя Руслани Писанки, що відомо про трагедію.
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