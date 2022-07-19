Украинская певица Татьяна Решетняк, более известная как Tayanna, почти никогда не показывает сына, но в этот раз сделала исключение

После полномасштабного вторжения россии в Украину Татьяна Решетняк, как и большинство предстваителей отечественного шоу-бизнеса сбежала из-под обстрелов. Знаменитость решила ехать куда подальше. С сыном Даниэлем Татьяна улетела на остров Бали, где любила отдыхать в мирное время.

Нужно отметить, что певица почти не рассказывает о личной жизни и не показывает родных людей.

В этот раз она решила сделать исключение и показала своего сына на экзотическом острове.

На личной странице в инстаграме Решетняк обнародовала редкое фото, где показала как Даниэль позировал с рюкзаком. Парень пришел с тренировки, он занимается футболом. Волосы его были взъерошенные.

Также на снимках видно, что Даниэль очень похож на звездную мамочку.

Как известно, Татьяна была замужем за саунд-продюсером компании Black Star Inc Егором Глебом, который на восемь лет моложе Решетняк. В 2013 году певица подарила мужу сына Даниэля, а в скором времени супруги разошлись. Причиной расставания, по словам артистки, стали частые измены Егора.

Позже мужчина уехал в Москву, где закрутил бурный роман с другой украинской певицей, Ани Лорак.

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