После полномасштабного вторжения россии в Украину Татьяна Решетняк, как и большинство предстваителей отечественного шоу-бизнеса сбежала из-под обстрелов. Знаменитость решила ехать куда подальше. С сыном Даниэлем Татьяна улетела на остров Бали, где любила отдыхать в мирное время.
Нужно отметить, что певица почти не рассказывает о личной жизни и не показывает родных людей.
В этот раз она решила сделать исключение и показала своего сына на экзотическом острове.
На личной странице в инстаграме Решетняк обнародовала редкое фото, где показала как Даниэль позировал с рюкзаком. Парень пришел с тренировки, он занимается футболом. Волосы его были взъерошенные.
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Также на снимках видно, что Даниэль очень похож на звездную мамочку.
Как известно, Татьяна была замужем за саунд-продюсером компании Black Star Inc Егором Глебом, который на восемь лет моложе Решетняк. В 2013 году певица подарила мужу сына Даниэля, а в скором времени супруги разошлись. Причиной расставания, по словам артистки, стали частые измены Егора.
Позже мужчина уехал в Москву, где закрутил бурный роман с другой украинской певицей, Ани Лорак.
Напомним, оборвалась жизнь Русланы Писанки, что известно о трагедии
Кроме того, сообщалось, что появились фото и подробности с места гибели известного украинского актера Паши Ли.
Ранее стало известно, что найдено тело Паши Ли, который погиб 6 марта.