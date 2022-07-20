Украинская певица Татьяна Решетняк, более известная как Tayanna, выпустила новую песню и клип, который сняла в Карпатах.

Как пишет Politeka.net, радостной новостью Татьяна Решетняк поделилась на личной странице в Инстаграм.

Так, пронзительная песня получила название «Горы». Клип уже доступен на видеохостинге youtube .

В кадре исполнительница появилась в белоснежной короткой сорочке и босиком. Певица стоит посреди леса в Карпатах.

В новой композиции певица обращается в глубины украинского национального кода, заключающегося в любви к окружающей природе.Tayanna считает, что эта любовь генетически заложена, присутствует у каждого из нас – и это чувство способно лечить страшные психологические травмы, даровать воодушевление. Таким образом, певица одновременно передает всю боль украинского народа сейчас, у которого во время ужасной реальности войны захватчики пытаются отобрать что-нибудь святое. В то же время "Горы" полны оптимистическими предчувствиями и успокаивающими интонациями.

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