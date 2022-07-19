Как пишет Politeka.net, Марина Боржемоская - известная украинская фитнес-тренер и звезда проекта "Зважені та щасливі", которая продолжает рассказывать поклонникам полезные лайфхаки. Также не забывает она делиться в Инстаграм интересными замечаниями по поводу питания и похудения.

В этот раз сама Боржемская сделала акценты на своей фигуре и формах, которых можно добиться благодаря правильному подходу к тренировкам, о чем она сама сообщила под роликом. Также Марина организовала курс для тех, кто желает привести себя в порядок.

«Уже завтра начинается июльская программа здорового питания и похудения! Вы готовы вести здоровый образ жизни вместе со мной?»- пишет Боржемская под своими кадрами.

Также Марина высказалась об обстрелах оккупантов:

«Вечная слава героям. Благодарна за каждое сообщение! Сердце разрывается, за каждого потерянного человека, за каждую жизнь. За каждую разрушенную жизнь мирных, ни в чем неповинных людей.

А вот многие кадры Инстаграм будет блокировать, которые ему не нравятся. Но мы все равно будем бороться за свою правду и свободу. Боль за мой родной город и за страну в целом – неутолимый. Мы не дадим террористу нас уничтожить!», – высказалась Боржемская.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" неожиданно высказалась в адрес своей семьи.

Как Politeka сообщала, Боржемская из "Зважені та щасливі" взбудоражила фотосессией в купальнике.

Также Politeka писала, Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, что почувствовала вдали от Украины.