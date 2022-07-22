Як пише Politeka.net , Артем Фесько – український підліток-вокаліст, який прославився завдяки проекту "Україна має талант". Юнак на прослуховуваннях вразив Сергія Притулу, який одразу відправив виконавця у фінал. Там Артему вдалося перемогти завдяки неймовірному вокалу. Не забуває Фесько про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим.
А цього разу Артем показав, як насолоджується відпочинком у аквапарку. На фото Фесько був у одних шортах, розташувавшись на колі у басейні. Підліток напружив живіт, демонструючи прес. Як можна зрозуміти, співак насолоджувався влітку у Житомирі, Україна.
Фани поставили сотні лайків та написали коментарі:
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"Красавчик", "Прес", "Красивий".
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