Как пишет Politeka.net, Артем Фесько - известный украинский певец. Подросток прославился благодаря участию в проекте "Україна має талант", где Артем впечатлил своим вокалом Сергея Притулу, который его отправил сразу в финал. В итоговом выпуске Фесько удалось победить. Теперь Артем довольно известный и за ним следят тысячи фанатов в Инстаграм, где подросток ведет блог.
А на новом фото Артем показал, как выглядит с короткой стрижкой. Звезда сделал селфи, демонстрируя свою непривычную внешность. Как можно понять, Фесько находится сейчас в Украине. До этого молодой певец находился в Польше, где прятался от ужасов войны.
Фаны поставили десятки лайков и написали комментарии:
"Где это ты?", "Красивый".
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Напомним, победитель "Україна має талант" Фесько кардинально сменил имидж, звезду не узнать
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А еще Politeka сообщала, что победитель "Україна має талант" Артем Фесько признался, где сейчас находится