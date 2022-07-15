Как пишет Politeka.net, Артем Фесько - известный украинский певец. Подросток прославился благодаря участию в проекте "Україна має талант", где Артем впечатлил своим вокалом Сергея Притулу, который его отправил сразу в финал. В итоговом выпуске Фесько удалось победить. Теперь Артем довольно известный и за ним следят тысячи фанатов в Инстаграм, где подросток ведет блог.

А на новом фото Артем показал, как выглядит с короткой стрижкой. Звезда сделал селфи, демонстрируя свою непривычную внешность. Как можно понять, Фесько находится сейчас в Украине. До этого молодой певец находился в Польше, где прятался от ужасов войны.

Фаны поставили десятки лайков и написали комментарии:

"Где это ты?", "Красивый".

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