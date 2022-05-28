Победитель "Украина має талант" Артем Фесько показал себя и рассказал, почему пропал из поля зрения.

Как пишет Politeka.net, Артем Фесько - известный украинский певец, которому 14 лет. Юноша пришел со своим талантом на проект "Україна має талант", где сразу прошел в финал, впечатлив телеведущего Сергея Притулу, а там одержал победу. Теперь за Артемом следят тысячи фанатов, которых Фесько радует новым контентом в Инстаграм.

А в этот раз Артем решил рассказать, где пропадал.

"У нас уже неделю такая ужасная погода поэтому я даже не могу выйти куда-нибудь прогуляться поэтому так мало постов и сторис, но думаю это ненадолго и скоро буду выкладывать побольше разговорных сторос и вести блог о своей жизни как вы мне и порекомендовали.Всем хорошего настоя", - написал юноша.

Также Фесько добавил пару фото, показывая себя. Известно, что он сейчас прячется от ужасов войны в Варшаве.

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