Как пишет Politeka.net, Артем Фесько - украинский подросток-вокалист, который прославился благодаря проекту "Україна має талант". Юноша на прослушиваниях впечатлил Сергея Притулу, который сразу отправил исполнителя в финал. Там Артему удалось победить благодаря невероятному вокалу. Не забывает Фесько и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.

А в этот раз Артем показал, как наслаждается отдыхом в аквапарке. На фото Фесько был в одних шортах, расположившись на круге в бассейне. Подросток напряг живот, демонстрируя пресс. Как можно понять, певец наслаждался летом в Житомире, Украина.

Фаны поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Красавчик", "Пресс", "Красивый".

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