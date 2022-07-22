Как пишет Politeka.net, Артем Фесько - украинский подросток-вокалист, который прославился благодаря проекту "Україна має талант". Юноша на прослушиваниях впечатлил Сергея Притулу, который сразу отправил исполнителя в финал. Там Артему удалось победить благодаря невероятному вокалу. Не забывает Фесько и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.
А в этот раз Артем показал, как наслаждается отдыхом в аквапарке. На фото Фесько был в одних шортах, расположившись на круге в бассейне. Подросток напряг живот, демонстрируя пресс. Как можно понять, певец наслаждался летом в Житомире, Украина.
Фаны поставили сотни лайков и написали комментарии:
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