Відома модель Даша Хлистун стала першим ангелом Victoria's Secret з України, а також зарекомендувала себе як талановита модель. Дівчина спочатку приховувала свої стосунки з Максом Михайлюком, проте через кілька місяців оголосила про це офіційно.

Разом із "Холостяком" Максом Михайлюком Даша вже перебуває у щасливому шлюбі та виховує красуню-доньку Арину. Пара намагається зробити все, щоб бути у комфорті. Сама Даша відлетіла за кордон заради зйомок, а ось Макс залишився захищати свою країну, тому практично не з'являється у соціальній мережі Інстаграм.

Нещодавно вона вразила шанувальників зйомкою у розкішній сукні з камінням, білі тони, яскравий образ та макіяж не залишили нікого байдужими:

«Українське – найкраще! 💙💛» - пише Дар'я.

У мережі відповідають:

«Це точно! 😍; Яка ж ви красуня 😍; Дашенька💔; Яка ж Ви гарна 😍❤️; Дуже красива))) та справжня 😍; Який у Макса гідний вибір!! Неймовірна !!!!!🔥🔥; Красуня 🔥; Чорногорія. Привіт з неї) все чудово в цих відео ❤️; Даша ну дуже гарна 💕».

До цього ж Даша привернула увагу також яскраво в ніжно-білій сукні з атласу. Завдяки відкритій спині та відсутності рукавів дівчина підкреслила свою струнку фігуру, а її освітлене волосся надало образу більш впевненого вигляду.

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