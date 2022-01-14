Известная модель Даша Хлыстун, которая стала первым ангелом Victoria’s Secret из Украины, 14 января отпраздновала свой день рождения, пишет Politeka.net.
Жена пилота в честь важного для себя дня опубликовала фото, на котором предстала в эффектном образе. Девушка позировала в черном платье, дополнив образ красивыми аксессуарами. Макияж с акцентом на глаза стал отличным дополнением.
"26✨ но в душе до сих пор 18, пусть так будет всегда 🙏🏼", - подписала снимок известная модель.
За три часа публикация собрала более 6000 лайков и много комментариев.
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"С днём рождения 🎁", "С Новым Годом ❤️🔥 пусть мечты сбываются 🎁", "С Днём Рождения, Дашенька❤️ Всего-всего самого наилучшего❤️", "🥂с днем рождения! Будьте счастливы всегда🌸", "Божеее, где мои 26, 43 и в душе 18,просила мужа повести на дискотеку😂,С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 🥳🌹🌹🌹", - написали пользователи Сети.
Отметим, Даша Хлистун училась в обычной школе, росла в семьи с достатком чуть ниже среднего. В 18 лет фото красотки в одной из соцсетей заметил модельный агент, с того дня девушка поменяла свою жизнь и стала моделью.
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