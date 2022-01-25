Жена героя шоу «Холостяк-10», пилота Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, показала, как проводит время со своей крошкой-дочкой, которую родила в конце апреля прошлого года.

Известная модель Даша Хлистун, которая стала первым ангелом Victoria’s Secret из Украины начала строить отношения с пилотом Максом Михайлюком, благодаря интернету, пишет Politeka.net. Мужчина написал красотке в Инстаграм, у пары завязалось общение, а началась любовь.

Даша Хлистун рода в конце апреля 2021 года дочь Ариану. Сейчас модель много рассказывает о ребенке и своих буднях в Инстаграм.

Так, красотка опубликовала видео того, как пришла с дочкой и мужем в ресторан. Примечательно, что заметно, как Даша Хлистун поразительно похудела.

На кадрах молодая мамочка предложила дочке поделиться едой с игрушечным осьминогом.

"Поделись с осьминожкой", - произнесла модель.

Малышка поулыбалась, но так решила и не поделилась с игрушкой, вызвав смех родителей.

"Семейный вечер", - написала красотка.

Отметим, Даша Хлистун после рождения дочери похудела и даже сама это заметила, шутливо написав в одном из стори: "2021 год – спустя год 2022. Да-да, ужасно, дрыщ, анорексия".

Звезда разместила два фото во время беременности и сейчас.

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