Известная модель Даша Хлистун, которая стала первым ангелом Victoria’s Secret из Украины начала строить отношения с пилотом Максом Михайлюком, благодаря интернету, пишет Politeka.net. Мужчина написал красотке в Инстаграм, у пары завязалось общение, а началась любовь.
Даша Хлистун рода в конце апреля 2021 года дочь Ариану. Сейчас модель много рассказывает о ребенке и своих буднях в Инстаграм.
Так, красотка опубликовала видео того, как пришла с дочкой и мужем в ресторан. Примечательно, что заметно, как Даша Хлистун поразительно похудела.
На кадрах молодая мамочка предложила дочке поделиться едой с игрушечным осьминогом.
"Поделись с осьминожкой", - произнесла модель.
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Малышка поулыбалась, но так решила и не поделилась с игрушкой, вызвав смех родителей.
"Семейный вечер", - написала красотка.
Отметим, Даша Хлистун после рождения дочери похудела и даже сама это заметила, шутливо написав в одном из стори: "2021 год – спустя год 2022. Да-да, ужасно, дрыщ, анорексия".
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