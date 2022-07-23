Известная модель Даша Хлыстун стала первым ангелом Victoria’s Secret из Украины, а также зарекомендовала себя, как талантливая модель. Девушка первое время скрывала свои отношения с Максом Михайлюком, однако спустя несколько месяцев объявила об этом официально.
Вместе с "Холостяком" Максом Михайлюком Даша уже состоит в счастливом браке и воспитывает красавицу-дочь Арину. Пара старается сделать все, чтобы быть в комфорте. Сама Даша улетела заграницу ради съемок, а вот Макс остался защищать свою страну, поэтому практически не появляется в социальной сети Инстаграм.
Недавно она впечатлила поклонников съемкой в роскошном платье с камнями, белые тона, яркий образ и макияж не оставили никого равнодушными:
«Украинское – самое лучшее! 💙💛» - пишет Дарья.
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В сети отвечают:
«Это точно!😍; Какая же вы красавица 😍; Дашенька💔; Какая же Вы красивая😍❤️; Очень красивая))) и настоящая😍; Какой у Макса достойный выбор!!!! Невероятная !!!!!🔥🔥; Красавица 🔥; Черногория. Привет из нее) все прекрасно в этих видео ❤️; Даша ну очень красивая💕».
До этого же Даша привлекла внимание тоже ярким образом в нежно-белом платье из атласа. Благодаря открытой спине и отсутствию рукавов девушка подчеркнула свою стройную фигуру, а ее осветленные волосы придали образу более уверенный вид.
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