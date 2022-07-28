В інтерв'ю виданню
«Коли був ризик висадки десанту, з'ясувалося, що там, де ми знаходилися, одне з найкращих місць для захоплення і для проходження десанту. Тому в перші тижні це була велика напруга, стрес, ми охороняли, ми вивчали, як працювати зі зброєю, що таке тактична стрілянина, як найефективніше нести службу під час патрулювання», - зізнався Коля Серга.
Коли загроза висадки морського десанту російських агресорів знизилася в артиста, з'явилося більше вільного часу, який він направив на іншу діяльність.
Музикант повідомив, що окрім служби, він мав три напрямки роботи.
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По-перше, він брав участь у проекті "Психбатальйон", де надавали допомогу постраждалим від російської агресії.
Далі Коля Серга вів інформаційну боротьбу за допомогою соцмереж та останнє – давав концерти.
Крім того, я багато отримував гуманітарки, спорядження для наших хлопців. І одного разу мене викликав до себе командир і каже, що я маю очолити напрямок гуманітарки», - розповів артист.
Нагадаємо, Коля Серьга розповів, як окупанти у Бучі розстріляли екс-бойфренда Тодоренка.
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