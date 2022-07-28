Украинский музыкант и экс-ведуший шоу "Орел и Решка" Коля Серга с начала полномасштабного вторжения рф в Украину пошел защищать нашу страну от захватчиков.

В интервью изданию censor.net, артист рассказал, что после решения пойти в ВСУ он думал, это будет тероборона, но по приезду оказалось, что речь шла о службе в составе подразделения, который защищает госпиталь.

«Когда был риск высадки десанта, выяснилось, что там, где мы находились, одно из лучших мест и для захвата и для прохождения десанта. Поэтому в первые недели это было большое напряжение, стресс, мы охраняли, мы изучали, как работать с оружием, что такое тактическая стрельба, как эффективнее всего нести службу во время патрулирования», - признался Коля Серга.

Когда угроза высадки морского десанта русских агрессоров снизилась у артиста появилось больше свободного времени, которое он направил на другую деятельность.

Музыкант сообщил, что кроме службы, у него было три направления работы.

Во-первых он принимал участие в проекте "Психбатальон", где оказывали помощь пострадавшим от российской агрессии.

Далее Коля Серга вел информационную борьбу посредством соцсетей и последнее – давал концерты.

«Кроме того, я много получал гуманитарки, снаряжение для наших ребят. И однажды меня вызвал к себе командир и говорит, что я должен возглавить направление гуманитарки», - рассказал артист.

Напомним, Коля Серьга рассказал, как оккупанты в Буче расстреляли экс-бойфренда Тодоренко.

Как сообщала Politeka, российский оккупант пытался спасти украинок от обстрела, но поплатился: "Был расстрелян своими же"

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