В интервью изданию
«Когда был риск высадки десанта, выяснилось, что там, где мы находились, одно из лучших мест и для захвата и для прохождения десанта. Поэтому в первые недели это было большое напряжение, стресс, мы охраняли, мы изучали, как работать с оружием, что такое тактическая стрельба, как эффективнее всего нести службу во время патрулирования», - признался Коля Серга.
Когда угроза высадки морского десанта русских агрессоров снизилась у артиста появилось больше свободного времени, которое он направил на другую деятельность.
Музыкант сообщил, что кроме службы, у него было три направления работы.
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Во-первых он принимал участие в проекте "Психбатальон", где оказывали помощь пострадавшим от российской агрессии.
Далее Коля Серга вел информационную борьбу посредством соцсетей и последнее – давал концерты.
«Кроме того, я много получал гуманитарки, снаряжение для наших ребят. И однажды меня вызвал к себе командир и говорит, что я должен возглавить направление гуманитарки», - рассказал артист.
Напомним, Коля Серьга рассказал, как оккупанты в Буче расстреляли экс-бойфренда Тодоренко.
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