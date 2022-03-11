Ведущий шоу «Орел и Решка» рассказал о том, как вырвался из российской оккупации после двух недель «ада».

Как пишет Politeka.net, шоумен обратился к украинцам, поделившись своей историей. Две недели назад ведущий и его маленький сын оказались в заложниках в Буче, которая сначала подверглась жестоким обстрелам, а потом была захвачена российскими оккупантами.

11 марта Синельников впервые вышел на связь и со слезами на глазах рассказал об эвакуации с ребенком из захваченного города. Ведущий рассказал, что им удалось выбраться по зеленому коридору, однако это была очень непростая поездка.

«Мы живые, все хорошо…все хорошо, насколько это возможно. Мы вырвались благодаря зеленому коридору, уже в безопасности. Но эти две недели, конечно, был настоящий ад: авиация, кадыровцы, артиллерия, встреча с врагом в своем доме глаза в глаза», - рассказал Синельников.

Он признался, что когда они с сыном выезжали из Бучи и Гостомеля, ему пришлось говорить, чтобы ребенок закрыл глаза.

«Даже для взрослой психики это очень тяжело: сгоревший дома – прямо многоэтажки полностью сгорели, разрушено все, тела лежащие…», - рассказал Синельников.

Впрочем, он отметил, что заметил, как сильно сплотились украинцы, и насколько каждый из них готов помогать друг другу и своей стране. По мнению ведущего, именно благодаря этому наша страна обязательно победит.

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