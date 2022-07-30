Як пише Politeka.net , Софія Ротару – легендарна українська співачка, яка минулого року отримала звання Національної легенди України. Знаменитість має племінницю - Соню Хлябич, яка довгий час йшла шляхом зіркової тітоньки, але нещодавно вирішила зав'язати з кар'єрою співачки незважаючи на номінацію "Прорив року" у 2018 році. Соня, як і інші знаменитості, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами.

Не забуває Соня і про Інстаграм, де ділиться із фанами всім цікавим. А цього разу Хлябич поділилася фото, де позувала на тлі соняшників, стоячи у зеленій міні-сукні.

"Любіть Україну уві сні та наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу та нову та мову її солов'їну", - написала Соня.

Фани, включаючи тітоньку Соні Софію Ротару, поставили лайки та написали коментарі:

"Вогонь", "Дуже красиво", "Ох, як добре звучить! Сонечко, щоб ще було плаття синє", "Оце так, скільки соняшників".

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