Как пишет Politeka.net, София Ротару - знаменитая украинская певица, имеющая звание Национальной легенды Украины. У звезды есть племянница - Соня Хлябич, которой сейчас 31 год. Девушка долгое время строила карьеру певицы и выпустила несколько альбомов, но недавно заявила, что больше не поет. Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Соня показала, как едет в автомобиле. Девушка в руках держала стакан с напитком, засветив свой патриотический маникюр.

"Новій день, благодаря ВСУ", - написала Соня.

Стоит отметить, что Соня замужем за хоккеистом Олегом Петровым - вратарем "Донбасу", а также вратарь сборной Украины. Хлябич, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.

Напомним, племянница Ротару впервые вернулась домой с начала войны, показав квартиру

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