Популярна українська співачка та солістка гурту "НеАнгели" Олександра Зарицька, яка з початку війни разом зі своїм колективом активно виступає за кордоном з благодійними концертами на підтримку України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями та новинами на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала фото та відео з концерту у Литві та показала, як завела багатотисячну залу.

Так, у своєму посту Олександра показала чарівне фото десь у закулісному концерті. Перед камерою вона з'явилася у незвичайному сценічному образі – напівпрозорій чорній сукні та світлій сітчастій накидці, а на плечі накинула великий український прапор. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж.

Також Саша виклала кілька відео зі сцени, де показала, як запалювала на концерті перед глядачами. За словами артистки, на концерті KAZKA зібралося 20 тисяч людей. "Хочеться обійняти кожного, хто вчора був з нами! Дякую, Клайпедо! 20 000 людей, які рухалися, співали, дихали в унісон, це є єдність! Українці, тримаємось разом! Завжди!", - написала співачка.

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію Олександри: "Ви неймовірні!", "Супер концерт. Море вражень!", "Красуня", "Дуже чекаємо в Німеччині", "Дуже дякую за емоції! Це було чудово! Чекаємо у Франкфурті на Майні !", "Дякую, що ви відвідали Клайпеду. Ви були ковтком свіжого повітря, що надає сил", "Бог мій! Як я з цього сумую!", "Дуже емоційно було вчора!".

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