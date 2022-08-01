Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка з початку війни переїхала жити до батьківського дому у Хмельницькому та обґрунтувала у місті притулок для переселенців, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу телезірка виклала на своїй сторінці незвичайне відео, яким зворушила українців до сліз.

У короткому ролику Леся показала зруйнований під час війни будинок, де величезна дірка в стіні, а там були діти. Діти помахали телеведучою руками, а вона помахала їм у відповідь. І весь цей час на тлі лунає українська пісня.

У підписі до публікації Нікітюк написала: "Війна не зламає Україну… Навіть через дірки у стінах від ракет країни-агресора, звучатиме українська пісня. А згодом ми ці дірки залатаємо, та відбудуємо разом".

Шанувальники одразу заходилися коментувати нову публікацію Лесі: "Не зламає! У нас найпрекрасніші люди! Я як волонтер у Харкові щодня в цьому переконуюсь", "Надія, що щемить", "Все буде Україна", "А ми будемо вам допомагати!", "Якби дірки в серці можна було залатати", "Леся, ви наша гордість", "Як же хочеться якнайшвидшого світу нашій Україні", "Ми обов'язково переможемо і все збудуємо. Леся, тобі велике спасибі за підтримку", "Я обожнюю Україну та українців".

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