Популярна українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка замінила Тіну Кароль в останньому сезоні "Танців зі зірками", часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка виклала кадри із зустрічі зі своїми рідними.

На нових фотографіях Іванна знята у гарній локації, мабуть, десь за кордоном. Схоже, що телеведуча на час війни перевезла своїх рідних до Швейцарії, де живе зі своїм чоловіком. Усі дівчата на фото позують у різнокольорових довгих спідницях та світлих патріотичних футболках, і всі мило посміхаються до камери.

У підписі до публікації Онуфрійчук поділилася своєю думкою про те, як цінує зараз, що може бути поряд зі своїми рідними.

"Цінувати кожну мить з рідними. Події, що відбуваються, навчили мене цьому ще більше. Мої дівчата і раніше були для мене найсильнішою підтримкою, ми завжди були разом. Проте, це сприймалося як звична буденність, а не подарована Богом можливість. Тепер мені ще більше хочеться їх оберігати, дарувати тепло та любов. Бо саме вони кожного разу підіймають мене, коли я розкисаю, саме вони навчили, що серце має залишатися добрим навіть у найтемніші часи. Ми тримаємося одне одного і це дає нам сили жити у цей час, дає сили боротися з обставинами та допомагати іншим", - написала Іванна.

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