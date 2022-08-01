Популярная украинская певица и солистка группы "НеАнгелы" Александра Зарицкая, которая с начала войны вместе со своим коллективом активно выступает за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, часто радует поклонников яркими публикациями и новостями на совей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила фото и видео с концерта в Литве и показала, как завела многотысячный зал.

Так, в своем посте Александра показала очаровательное фото где-то в закулисье концерта. Перед камерой она появилась в необычном сценическом образе – полупрозрачном черном платье и светлом сетчатой накидке, а на плечи накинула большой украинский флаг. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж.

Также Саша выложила несколько видео со сцены, на которых показала, как зажигала на концерте перед зрителями. По словам артистки, на концерте KAZKA собралась 20 тысяч людей. "Хочется обнять каждого, кто вчера был с нами! Спасибо, Клайпеда! 20 000 людей, которые двигались, пели, дышали в унисон, это и есть единство! Украинцы, держимся вместе! Всегда!", - написала певица.

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию Александры: "Вы невероятны!", "Супер концерт. Море впечатлений!", "Красавица", "Очень ждем в Германии", "Очень спасибо за эмоции! Это было замечательно! Ждем во Франкфурте на Майне!", "Спасибо, что вы посетили Клайпеду. Вы были глотком свежего воздуха, придающего сил", "Бог мой! Как я по этому скучаю!", "Очень эмоционально было вчера!".

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