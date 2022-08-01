Популярний грузинський продюсер, шоумен і колишній учасник українського сезону шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія, який днями одружився з молодою коханою Лізою Чічуа, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен показав чарівне фото із відпочинку, куди вирушив із дружиною одразу після весілля.

Як виявилося, для медового місяця Іраклі та Ліза обрали курорт у Греції. Раніше вони показували спільні фото із відпочинку, а тепер шоумен виклав знімок, на якому позує один. На знімку Макацарія позує у сутінках на пляжі, перед камерою він з'явився у легкій пляжній сорочці, він мило посміхається та не дивиться в об'єктив.

Іраклі не став підписувати фото, зате шанувальники відразу почали коментувати його публікацію, вітаючи з весіллям: "Завжди знала, що ваше від вас не піде, і ви знайдете своє кохання", "Очі від щастя сяють", "Щасливий погляд. Удачі вам", "Щасливий такий!", "Такий гарний чоловік, а дружина просто красуня", "Щасливий", "Від вас віє такий позитив!", "Щасливе обличчя", "Щиро радію за вас, Іраклі, що ви знайшли своє щастя", "Найкращий".

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