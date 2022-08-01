Популярный грузинский продюсер, шоумен и бывший участник украинского сезона шоу "Холостяк" Иракли Макацария, который на днях женился на молоденькой возлюбленной Лизе Чичуа, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен показал очаровательное фото с отдыха, куда отправился с женой сразу после свадьбы.

Как оказалось, для медового месяца Иракли и Лиза выбрали курорт в Греции. Ранее они показывали совместные фото с отдыха, а теперь шоумен выложил снимок, на котором позирует один. На снимке Макацария позирует в сумерках на пляже, перед камерой он появился в легкой пляжной рубашке, он мило улыбается и не смотрит в объектив.

Иракли не стал подписывать фото, зато поклонники тут же принялись комментировать его публикацию, поздравляя с женитьбой: "Всегда знала, что ваше от вас не уйдет, и вы найдете свою любовь", "Глаза от счастья сияют", "Счастливый взгляд. Удачи вам", "Счастливый такой!", "Такой красивый мужчина, а жена просто красавица", "Счастливый", "От вас веет такой позитив!", "Счастливое лицо", "Искренне радуюсь за вас, Иракли, что вы нашли свое счастье", "Самый лучший".

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