Юна донька популярної української актриси Ольги Сумської Анна, яка народилася у другому шлюбі артистки з актором Віталієм Борисюком, поділилася на своїй сторінці в Instagram яскравими літніми кадрами та своїми думками про доброту та гуманізм.
Як видно, на нових фотографіях студентку акторського університету 19-річну Анну знято в красивій київській локації серед соняшників та інших квітів. Перед камерою дівчина з'явилася в короткій чорній сукні, яка підкреслила фігуру та стрункі ноги. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу, тільки стильні окуляри.
У підписі до публікації Анна написала: "Наша головна місія – добро. Це так приємно, коли присутня потяг до прекрасного, а нині це вже досягнення, коли це одна з найприродніших і найдавніших властивостей людської натури. Неосвічені дикуни усвідомлюють, що вони повинні вбивати, щоб не бути вбитими, а гуманізм, виявляється, є розкішшю”.
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