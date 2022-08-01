Юная дочь популярной украинской актрисы Ольги Сумской Анна, которая родилась во втором браке артистки с актером Виталием Борисюком, поделилась на своей странице в Instagram яркими летними кадрами и своими мыслями о доброте и гуманизме.

Как видно, на новых фотографиях студентка актерского университета 19-летняя Аня запечатлена в красивой киевской локации среди подсолнухов и других цветов. Перед камерой девушка появилась в коротком черном платье, которое подчеркнуло фигуру и стройные ноги. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа, только стильные очки.

В подписи к публикации Анна написала: "Наша главная миссия – добро. Это так приятно, когда присутствует тяга к прекрасному, а ныне это уже достижение, когда это одно из самых естественных и древних свойств человеческой натуры. Необразованные дикари отдают себе отчет в том, что они должны убивать, чтобы не быть убитыми, а гуманизм, оказывается, является роскошью".

Напомним, "Держимся друг друга": Онуфрийчук из "Танців з зірками" показала самых родных людей.

Как сообщала Politeka, "Война не сломает Украину": Никитюк довела до слез видео с детьми в разрушенном доме.

Также Politeka писала, что "Правда должна быть услышана": легендарный певец Стинг остановил концерт и высказался об Украине.