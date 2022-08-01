Як пише Politeka.net , популярна українська артистка, яку називають найбагатшою співачкою України, Камалія святкує день народження свого чоловіка.
Так, 1 серпня пакистанському мільярдеру Мохаммаду Захуру виповнюється 67 років. З нагоди іменин артистка опублікувала в Instagram фото-колаж, де з'явилася їхня родина, та адресувала чоловікові зворушливі рядки.
"Сьогодні день народження мого коханого! 19 років ми із Захуром разом. Я завжди знала, що поруч зі мною люблячий батько та чоловік, громадянин та людина з великої літери. Коли 24 лютого в Україну прийшла біда, ти як ніхто інший підтримав мене, наших близьких та багатьох українців, які опинилися у скрутному становищі через війну!Захур, ти — пакистанець з українською душею!Але я хочу побажати невичерпної енергії, молодості, терпіння та більше можливості відпочивати та відновлювати сили.Нехай Бог тебе береже, оскільки від тебе залежить життя мільйонів не лише в Україні, а й у Пакистані та Європі. Коханий, ми з дівчатками дуже любимо тебе! З днем народження", – написала Камалія.
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Користувачі мережі приєдналися до поздоровлень.
"Ми любимо вашу сім'ю-Спасибі за Вашу добру душу!!!",
"Сердечно вітаємо, багато років", - пишуть шанувальники.
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