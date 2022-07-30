Самая богатая певица Украины Камалия показала, как релаксирует у моря с дочерьми

Как известно, Камалию называют самой богатой певицей Украины, ведь она замужем за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. У пары есть двое дочерей-близняшек Арабелла и Мирабелла. Камалия, как и другие звезды, поддержала украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками, занявшись благотворительностью для украинских беженцев.

Сейчас Камалия отправилась в семейный отпуск. Они отдыхают на популярном среди туристов морском курорте.

В соцсетях самая богатая певица Украины показала, как проводит время на пляже – она с дочерями строит замок из песка. Вдали также она засветила древнюю крепость.

Артистка попозировала в трендовом раздельном купальнике с цветочным принтом.

«Строим замок на песке, но сначала крепость», - подписала видео Камалия.

Читатели страницы певицы желают ей хорошего отдыха и пишут восхищенные комплименты семье.

"Украинские красавицы",

"Бриллиантики наши 🔥обожаю вас с уважением Ольга Ольга",

"Восхитительная Камалия с красуньками!",

"Словно цветочки на берегу моря", - пишут в сети.

Напомним, самая богатая певица Украины похвасталась, как ее балует муж-миллиардер на курорте

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