Певица показала, как веселится на отдыхе вместе с близкими.

Известная украинская артистка Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, решила устроить отдых с мужем и детьми. Кадрами певица поделилась в Тик-Ток, показывая счастливые и беззаботные моменты из своих будней.

Так, в этот раз исполнительница вместе с мужем-миллиардером и дочерями-близняшками отправилась на курорт. Камалия показала, как веселится на вилле с шикарным бассейном с трамплином и надувными кругами.

"Долгожданные каникулы. Конструкция "Пончик на пончик". Дети счастливы, а это самое главное! Скорейшего нам всем мира! И Победы!" – пишет Камалия.

После она показала, как вместе с мужем решила сделать вкусный ужин и побаловать себя. Несмотря на занятость, они приготовили стейки и похвастались результатом.

Также Камалия выложила видео, на котором показала, как работает в лондонской студии звукозаписи.

Как оказалось, Камалия отправилась в Великобританию, чтобы записать новую песню, которую посвятила Украине и смелости украинцев.

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