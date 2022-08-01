Как пишет Politeka.net, популярная украинская артистка, которую называют самой богатой певицей Украины, Камалия празднует день рождения своего супруга.

Так, 1 августа пакистанскому миллиардеру Мохаммаду Захуру исполняется 67 лет. По случаю именин артистка опубликовала в Instagram фото-коллаж, где появилась их семья, и адресовала мужу трогательные строки.

"Сегодня день рождения моего любимого! 19 лет мы с Захуром вместе. Я всегда знала, что рядом со мной любящий отец и муж, гражданин и человек с большой буквы. Когда 24 февраля в Украину пришла беда, ты как никто другой поддержал меня, наших близких и многих украинцев, оказавшихся в затруднительном положении из-за войны! Захур, ты — пакистанец с украинской душой! Но я хочу пожелать неистощимой энергии, молодости, терпения и больше возможности отдыхать и восстанавливать силы. Пусть Бог тебя бережет, поскольку от тебя зависит жизнь миллионов не только в Украине, но и в Пакистане и Европе. Любимый, мы с девочками очень любим тебя! С днем рождения", – написала Камалия.

Пользователи сети присоединились к поздравлениям.

"Мы любим вашу семью-Спасибо за Вашу добрую душу!!!",

"Сердечно поздравляем, многих лет", - пишут поклонники.

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