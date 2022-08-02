Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої актор Андрій Федінчик пішов служити, часто ділиться з шанувальниками новин про своє життя в Instagram. Нещодавно артистка викладала в мережі кадри з Туреччини та розповідала про відпочинок із сином, а тепер опублікувала кадри з нової фотосесії та поділилася несподіваним одкровенням.

На нових фотографіях Наталка зображена в тій київській локації, але найбільше уваги привертає незвичайний образ актриси. Як видно, перед камерою вона з'явилася у світлих джинсах та білій футболці, а за її спиною видно величезні білі крила, як у ангела.

У підписі до публікації Денисенко поділилася одкровенням та порушила важливу тему. У своєму посту актриса звернулася до українців із закликом не примножувати ненависть, і не лаятись у соцмережах.

"Я не говорю, що ви не маєте права злитися чи ненавидіти, ми маємо право на різні емоції, але це не повинно ставати сенсом життя і переходити у звичку", - написала Наталка.

А також вона зізналася, що в якийсь момент сама стала заручницею цих негативних емоцій: "Я і сама деякий час була сповнена найгірших почуттів, але вчасно зрозуміла, що вони мене просто з'їдають і я гнію зсередини. Тому я проробляла це, зверталася до фахівців. Якщо вас не потрапила ракета чи бомба, то – живіть! Живіть із доброю душею, любов'ю, насолодою та вдячністю!".

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