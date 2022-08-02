Популярная украинская актриса и звезда сериала "Кріпосна" Наталка Денисенко, муж которой актер Андрей Фединчик ушел служить, часто делится с поклонниками новостями о своей жизни в Instagram. Недавно артистка выкладывала в сети кадры из Турции и рассказывала об отдыхе с сыном, а теперь опубликовала кадры из новой фотосессии и поделилась неожиданным откровением.

На новых фотографиях Наталка запечатлена в оной из киевских локаций, но больше всего внимания привлекает необычный образ актрисы. Как видно, перед камерой она появилась в светлых джинсах и белой футболке, а за ее спиной видно огромные белоснежные крылья, как у ангела.

В подписи к публикации Денисенко поделилась откровением и подняла важную тему. В своем посте актриса обратилась к украинцам с призывом не приумножать ненависть, и не ругаться в соцсетях.

"Я не говорю, что вы не имеете права злиться или ненавидеть, мы имеем право на разные эмоции, но это не должно становиться смыслом жизни и переходить в привычку", - написала Наталка.

А также она призналась, что в какой-то момент сама стала заложницей этих негативных эмоций: "Я и сама некоторое время была наполнена самыми плохими чувствами, но вовремя поняла, что они меня просто съедают и я гнию изнутри. Поэтому я прорабатывала это, обращалась к специалистам. Если вас не попала ракета или бомба, то – живите! Живите с доброй душой, любовью, наслаждением и благодарностью!".

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