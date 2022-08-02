Популярний український комік та сценарист Олександр Еллерт, який був переможцем шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен виклав незвичайне фото, яким навіть трохи спантеличив фоловерів.

Як виявилось, Олександр зробив собі манікюр і вирішив похвалитися перед українцями. Він сфотографував свою руку на кермі в автомобілі і показав великим планом великий палець з акуратним безбарвним манікюром і маленьким малюнком "втомленого" російського корабля і матюки, що вказує напрям.

У підписі до публікації Еллерт порушив важливу тему: "Мат змінився. Тепер він має якусь іншу силу. У ньому якось інакше відчувається міць. У нього з'явився більш глобальний адресат. Так, тепер одним словом ти можеш пояснити ще більше речей. Але його стало забагато у просторі. Бл**ська війна. Чи все в нормі?".

Українці відразу почали коментувати нову публікацію артиста: "От так манікюр хороший", "Мат вийшов на державний рівень. Добре чи ні, незрозуміло. Але ставлення до деякої країни тепер можна висловити однією пропозицією", "Мат захисна функція від стресу для психіки, але краще залишити його війні, а у мирний час дотримуватися культури мови", "Хто за манікюр думає, а хто як просто вижити зараз", "Я до війни взагалі могла не говорити. А зараз просто ллється. Важко підібрати інші слова, коли таке робиться навколо тебе.

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