Популярный украинский комик и сценарист Александр Эллерт, который был победителем шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной, части делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил необычное фото, которым даже немного озадачил фолловеров.

Как оказалось, Александр сделал себе маникюр и решил похвастаться перед украинцами. Он сфотографировал свою руку на руле в автомобиле и показал крупным планом большой палец с аккуратным бесцветным маникюром и маленьким рисунком "уставшего" русского корабля и матерным словом, указывающим направление.

В подписи к публикации Эллерт поднял важную тему: "Мат изменился. Теперь он обладает какой-то другой силой. В нем как-то иначе чувствуется мощь. У него появился более глобальный адресат. Да, теперь одним словом ты можешь объяснить еще больше вещей. Но его стало многовато в пространстве. Бл**ская война. Или все в норме?".

Украинцы тут же принялись комментировать новую публикацию артиста: "Вот так маникюр хороший", "Мат вышел на государственный уровень. Хорошо или нет, непонятно. Но отношение к некоторой стране теперь можно выразить одним предложением", "Мат защитная функция от стресса для психики, но лучше оставить его войне, а в мирное время придерживаться культуры речи", "Кто за маникюр думает, а кто как просто выжить сейчас", "Я до войны вообще могла не говорить. А сейчас просто льется. Трудно подобрать другие слова, когда такое делается вокруг тебя".

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