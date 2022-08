Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни переселилася жити за кордон разом із чоловіком Потапом і тепер активно виступає на підтримку України, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram.

Так, цього разу Настя виклала у своєму мікроблозі чарівне фото на прогулянці, як дізналися шанувальники, у Барселоні, вона знята, сидячи на сходах. Перед камерою співачка з'явилася у коротких чорних шортах, які підкреслили стрункі ноги, та білій футболці з написом: "Girls can do anything". Її пишні кучері розпущені та недбало укладені, а на обличчі немає макіяжу та серйозного вигляду.

У підписі до публікації Каменських повторила фразу зі своєї футболки, яка перекладається як: "Дівчата можуть усі". Шанувальники відразу почали коментувати нове фото зірки, засипаючи її компліментами: "Підтримую", "Влучно і доречно", "Краща", "Це ж Барселона! Церква Santa Monica", "Можемо, можемо, навіть не сумнівайтеся", "Але іноді руки таки опускаються", "Приємна та красива", "Красуня наша".

