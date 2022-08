Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны переселилась жить за границу вместе с мужем Потапом и теперь активно выступает в поддержку Украины, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram.

Так, в этот раз Настя выложила в своем микроблоге очаровательное фото на прогулке, как узнали поклонники, в Барселоне, она запечатлена, сидя на ступеньках. Перед камерой певица появилась в коротких черных шортах, которые подчеркнули стройные ноги, и белой футболке с надписью: "Girls can do anything". Ее пышные кудри распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа и серьезный вид.

В подписи к публикации Каменских повторила фразу со своей футболки, которая переводится, как: "Девушки могут все". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото звезды, засыпая ее комплиментами: "Поддерживаю", "Метко и уместно", "Лучшая", "Это же Барселона! Церковь Santa Monica", "Можем, можем, даже не сомневайтесь", "Но иногда руки таки опускаются", "Приятная и красивая", "Красотка наша".

