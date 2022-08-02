Популярний грузинський шоумен, продюсер та учасник українського сезону шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія, котрий дуже полюбився українським глядачам, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу колишній холостяк виклав у соцмережі чарівне фото з молодою дружиною Лізою Чічуа.

Як відомо, зовсім недавно Іраклі зіграв розкішне весілля зі своєю коханою, а відразу після неї молодята вирушила у медовий місяць до Греції. На новій фотографії закохана пара знята у затишному кафе на узбережжі з приголомшливим видом на море та гори.

У підписі до публікації Макацарія написав: "Одне із найприємніших місць для відпочинку…".

Шанувальники тут же почали коментувати нове фото Іраклі та Лізи, засинаючи пару компліментами та привітаннями: "Красиві та закохані! Будьте щасливі", "Як ви красиві! Супер! Кохання вам!", "Щастя вам, вашій молодій родині!", "Такі красиві, милі! Дай Бог зберегти тепло кохання на довгі роки!", "Хотів особливу, він її знайшов", "Дуже красива пара", "Ідеальна пара", "Дуже приємно дивитися на щасливих людей, які знайшли один одного! Ви ділитеся своїм щастям, дякую вам за це!", "Які ж ви чудові".

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