Популярный грузинский шоумен, продюсер и участник украинского сезона шоу "Холостяк" Иракли Макацария, который очень полюбился украинским зрителям, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз бывший холостяк выложил в соцсети очаровательное фото с молоденькой женой Лизой Чичуа.

Как известно, совсем недавно Иракли сыграл роскошную свадьбу со своей возлюбленной, а сразу после нее молодожены отправилась в медовый месяц в Грецию. На новой фотографии влюбленная пара запечатлена в уютном кафе на побережье с потрясающим видом на море и горы.

В подписи к публикации Макацария написал: "Одно из самых приятных мест для отдыха…".

Поклонники тут же принялись комментировать новое фото Иракли и Лизы, засыпая пару комплиментами и поздравлениями: "Красивые и влюбленные! Будьте счастливы", "Как вы красивы! Супер! Любви вам!", "Счастья вам, вашей молодой семье!", "Такие красивые, милые! Дай Бог сохранить тепло любви на долгие годы!", "Хотел особенную, он ее нашел", "Очень красивая пара", "Идеальная пара", "Очень приятно смотреть на счастливых людей, которые обрели друг друга! Вы делитесь своим счастьем, спасибо вам за это!", "Какие же вы чудесные".

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