Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка разом із чоловіком займається будівництвом будинку, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася кумедними кадрами зі своєї ділянки, на яких позує у грядці з капустою.

Як видно, Ілона вирішила похвалитися своїм щедрим урожаєм, як виявилось, у неї добре вродила не лише капуста, а й інші овочі. На фотографіях танцівниця позує у легкому літньому костюмі, вона тримає в обох руках по головці капусти і кумедно позує фотографу.

У підписі до публікації Гвоздьова написала: "Мої. Все-таки господиня вийшла з мене непогана! Чоловік голодним не залишиться точно, може в будинок цього року і не зайдемо, враховуючи зростання цін та курс валют, але огірків, помідорів та капусти наїмося вдосталь" .

Користувачі відразу почали обговорювати нові знімки хореографа: "Молодці", "Ваші руки", "Господарка", "О, які шикарні. Моя мрія на городі", "Ілоно, яка ви класна", "Ви – молодчина!", "Як правильно прихистили, пам'ятаєте? Як у дитинстві? Їж капусту і виросте груди", "Який сорт?", "Молодець", "Красуня".

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