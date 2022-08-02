Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая вместе с мужем занимается строительством дома, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась забавными кадрами со своего участка, на которых позирует в грядке с капустой.

Как видно, Илона решила похвастаться своим щедрым урожаем, как оказалось, у нее хорошо уродила не только капуста, но и другие овощи. На фотографиях танцовщица позирует в легком летнем костюмчике, она держит в обеих руках по головке капусты и забавно позирует фотографу.

В подписи к публикации Гвоздева написала: "Мои. Все-таки хозяйка вышла из меня неплохая! Муж голодным не останется точно, может в дом этого года и не зайдем, учитывая рост цен и курс валют, но огурцов, помидоров и капусты наедимся вдоволь".

Пользователи тут же принялись обсуждать новые снимки хореографа: "Молодцы", "Ваши руки", "Хозяюшка", "О, какие шикарные. Моя мечта на огороде", "Илона, какая вы классная", "Вы – молодчина!", "Как правильно приютили, помните? Как в детстве? Ешь капусту и вырастет грудь", "Какой сорт?", "Молодец", "Красотка".

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