Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна – відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Знаменитість одружена з Тимуром Хромаєвим, від якого народила двох дітей - Нану та Олександра. Не забуває Маша і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.
А на нових кадрах Єфросиніна показала, як син бігає довкола неї.
"Наклейка", - написала Єфросиніна.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Ахахаха, розумію тебе", "Ці наклейки - наше щастя", "Маша, яка ж ви красуня", "Думаю, у кожної матусі таке було. Мінімум один раз", "У мене таке саме робить", "Радімо, що є кому і для кого", "О, так усі діти роблять?!", "Все буде Україна. Перемога буде за нами", "Найкраща наклейка у житті кожної жінки", "Маша при надії?", "А ти випадково не вагітна? Чи у ваас просто такий живіт великий?", "Я і моя остання нервова клітина".
Нагадаємо, Єфросиніна пояснила на прикладі, чому нема чого шкодувати та прощати росіян.
А ще Politeka повідомляла, що Мірзоян розпік Єфросинину та Полякову, співака вивели з себе відмазки російськомовних зірок
Також Politeka писала, що Єфросиніна розповіла про нову благодійну пропозицію для майбутніх мам